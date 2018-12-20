Полковник Рабинович признала вину в мошенничестве

https://news.ru/storage/news/e30b21aa5508a1d7546ee39477347b8b/34ae7d43-938a-4b8e-9c19-6f12c2b407de_850.jpg samaraguvd/twitter.com

Вера Рабинович

Начальник отдела по расследованию экономических преступлений МВД по Самарской области Вера Рабинович признала обвинения в мошенничестве. Она объявила об этом в зале заседания.

Самарский районный суд арестовал следователя до 18 февраля 2019 года, сообщает «Интерфакс». Двоим посредникам, участвовавшим в незаконной передаче сотруднице полиции денег, также была избрана мера пресечения: для одного — домашний арест, для другого — подписка о невыезде.

Ранее News.ru писал о том, что на получении крупной взятки попалась начальник отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области полковник юстиции Вера Рабинович. Её задержали в аэропорту Курумоч при получении 10 млн рублей. По данным следствия, эта сумма составляет половину взятки, которую требовали от потерпевшего по одному из уголовных дел за принятие решения о передаче его дела в суд.