https://static.news.ru/photo/0d277fc4-92aa-11e9-8f5f-fa163e074e61_1024.jpg Валерий Соловей Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Политолог, профессор кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Валерий Соловей подал заявление об уходе по собственному желанию. Учёный подчеркнул, что вуз не хочет иметь с ним дел «по политическим мотивам».

19 июня я подал заявление об уходе по собственному желанию из МГИМО, где проработал 11 лет. По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел. Я с пониманием отношусь к этому нежеланию. И буду признателен, если впредь меня никоим образом не станут ассоциировать с МГИМО, — написал Соловей в Facebook .

Политолог добавил, что ему жаль расставаться с коллегами и учениками.

Студентам, помимо знаний, я пытался привить крайне редкие в современной России качества — чувство собственного достоинства и здравый смысл, — отметил Валерий Соловей.

Также он сообщил, что в ближайшее время по заказу крупного европейского издательства будет писать книгу. Её тему учёный пока раскрывать не стал.

Россия вступает в эпоху крутых перемен, и я намерен принять в них самое живое участие, — резюмировал исследователь.

Как писал News.ru, ранее Валерий Соловей заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский выглядит гораздо сильнее и современнее нынешней российской власти, проведя параллель со сравнением иномарки и автомобиля «Жигули».