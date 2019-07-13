Политолог Олег Матвейчев заявил, что несанкционированная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», проходящая в центре столицы, является попыткой «словить хайп».
Цель акции одна — провокация и попытка словить очередной хайп, — считает эксперт.
Он отметил, что митингующие не задокументировали нарушения, которые приписывают местным властям, поэтому их претензии необоснованны. Кроме того, собеседник подчеркнул, что это мероприятие «показывает отсутствие правовой культуры», передаёт
Ранее News.ru писал, что представители столичных правоохранительных органов обратились по громкоговорителям к независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы, устроившим незаконную акцию, с просьбой разойтись. Участники собрались в Новопушкинском сквере под видом встречи с избирателями.