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Политолог Олег Матвейчев заявил, что несанкционированная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», проходящая в центре столицы, является попыткой «словить хайп».

Цель акции одна — провокация и попытка словить очередной хайп, — считает эксперт.

Он отметил, что митингующие не задокументировали нарушения, которые приписывают местным властям, поэтому их претензии необоснованны. Кроме того, собеседник подчеркнул, что это мероприятие «показывает отсутствие правовой культуры», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что представители столичных правоохранительных органов обратились по громкоговорителям к независимым кандидатам в депутаты Мосгордумы, устроившим незаконную акцию, с просьбой разойтись. Участники собрались в Новопушкинском сквере под видом встречи с избирателями.