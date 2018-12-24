Полис ОСАГО в РФ «привяжут» к водителю

https://news.ru/storage/news/20d3c519de174e36e0754a7121fb5357/1a9405d2-fcca-490d-9428-17486067bf63_850.jpg Донат Сорокин/ТАСС

Полис обязательного страхования гражданской ответственности в России могут прикрепить к водителю.

ОСАГО будет действовать в отношении любого однотипного транспортного средства, которое находится во владении у автолюбителя. При этом категория машины должна совпадать с категорией, указанной в страховом полисе.

Законопроект разработали депутаты от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Владимир Сысоев и Борис Пайкин. Документ внесён на рассмотрение в Госдуму 24 декабря, сообщается в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности ГД РФ.

Депутаты ЛДПР указали в пояснительной записке, что законодательством провозглашена обязательность страхования гражданской ответственности именно гражданина, однако фактически происходит страхование конкретного ТС.

Таким образом, при использовании двух и более автомобилей нужно вписать в ОСАГО данные гражданина на каждое средство или приобрести дорогостоящий полис без указания лиц, допущенных к управлению. Кроме того, водители несут ответственность за иных указанных в полисе лиц.

Распространены случаи передачи управления лицу, не вписанному в полис, но имеющему аналогичный полис на иное ТС. В случае ДТП подобные водители вынуждены судиться без гарантии положительного результата.

При наличии собственного полиса можно будет управлять однотипным автомобилем «без дополнительного внесения в страховой полис».

На размер страховой премии, уплачиваемой страхователем, будет влиять лишь его возраст, стаж и аварийность, указывается в пояснительной записке, информирует телеканал «360».

Ранее News.ru сообщал, что «Росгосстрах» проверит выдачу фальшивых полисов ОСАГО после жалобы от автолюбительницы.