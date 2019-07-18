https://static.news.ru/photo/3bb45154-a98a-11e9-a8ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции задержали на Красной площади активиста Максима Кондратьева. Он устроил одиночный пикет с плакатом в виде чистого листа.

Таким образом, пикетчик решил привлечь внимание к нарушениям права на свободу мирных собраний в России. Силовики задержали его почти сразу и доставили в ОВД «Китай-город», передаёт « МБХ медиа ».

Протокол на активиста составлять не стали и вскоре отпустили.

Я им сказал, что я просто стою с чистым листом и ни к чему не призываю. По факту не за что задерживать и составлять протокол. Они сказали, что прекрасно это понимают, — сообщил Кондратьев.

Как писал News.ru, ранее полицейские в очередной раз применили силу к митингующим против строительства мусороперерабатывающего завода в подмосковном Ликино-Дулёво. По данным местных активистов, пострадали не менее четырёх человек, еще около 10 были задержаны.

До этого жёсткое задержание в Ликино-Дулёво произошло 15 июля. После этого, одна из участниц протестов оказалась в реанимации.