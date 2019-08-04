Иностранцы, задержанные сотрудниками полиции и Росгвардии во время акции в центре Москвы 3 августа, были отпущены без составления протоколов. Всего в столичные отделения полиции доставили 12 граждан других государств.
С задержанными была проведена профилактическая беседа. Информацию о них передали в посольства, сообщил
Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал состоявшиеся в Москве акции протеста. По его словам, в российской столице прошёл ещё один день «жёсткого разгона мирных демонстраций».