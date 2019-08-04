https://static.news.ru/photo/ed6c1cfe-b6ac-11e9-9c63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Иностранцы, задержанные сотрудниками полиции и Росгвардии во время акции в центре Москвы 3 августа, были отпущены без составления протоколов. Всего в столичные отделения полиции доставили 12 граждан других государств.

С задержанными была проведена профилактическая беседа. Информацию о них передали в посольства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал состоявшиеся в Москве акции протеста. По его словам, в российской столице прошёл ещё один день «жёсткого разгона мирных демонстраций».