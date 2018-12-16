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Полиция задержала «человека-колбасу» у здания Минздрава

Акция против «абсурдных запретов» t.me/varlamov_news

Акция против «абсурдных запретов»

общество [ версия для печати ]

Сотрудники полиции задержали пятерых человек в костюмах ростовых кукол в центре Москвы. Несогласованный митинг состоялся у здания Министерства здравоохранения по адресу Рахмановский переулок, дом 3.

Акция была направлена  против «абсурдных запретов», сообщил один из участников пикета. У здания Минздрава собрались «человек-колбаса», «человек-вейп», «человек-огурец», «человек-кофе». 

В мероприятии также приняла  участие девушка в нижнем кружевном белье. Своим костюмом она напомнила о техническом регламенте Таможенного союза 2014 года, запрещающем продажу кружевного белья.

Всего у Минздрава собрались около 150 человек, однако митинг продлился недолго. Полицейские приехали через 10 минут после начала акции, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщал News.ru, план по формированию здорового образа жизни россиян подготовлен министерством здравоохранения. Он является частью национального проекта «Демография», его реализация поможет снизить количество потребляемого в стране алкоголя и табака.


#москва #Минздрав
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