https://static.news.ru/photo/cd15ec84-6ec0-11e9-bb30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Полиция возбудила уголовное дело по факту конфликта полицейских и посетителей концерта в Лужниках 1 мая. Об этом News.ru сообщил адвокат Дмитрий Джулай, представляющий интересы одного из участников стычки. Он проходит по делу свидетелем.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 статьи 213 УК — «Хулиганство, совершённое группой лиц».

Адвокат Джулай со ссылкой на полицейских утверждает, что фигурантов дела много, но точное число не уточняется. Кроме того, со слов полицейских, некоторые из обвиняемых по этому делу уже под домашним арестом, добавляет Джулай.

Дело возбуждено по «хулиганке» против побитых. Я на допросе сейчас по этому делу. Мы писали заявление в СК на полицейских, по этому факту нас даже не вызывали, — заявил адвокат.

1 мая на стадионе «Лужники» в Москве проходил фестиваль Hip-Hop Mayday. Организаторы не рассчитывали на такой наплыв зрителей, оказалось, что площадка не способна вместить всех желающих. Из-за этого доступ к ней перекрыли полицейские. Кто-то из числа тех, кто не попал на концерт, стал бросать камни, правоохранители в ответ начали избивать собравшихся. В результате 18 человек были госпитализированы с тяжёлыми травмами, один из зрителей подал заявление в Следственный комитет.

Ранее News.ru писал о том, что власти Москвы отреагировали на жалобу Noize MC о произволе силовиков во время концерта в Лужниках 1 мая.