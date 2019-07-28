https://static.news.ru/photo/2e606744-b14c-11e9-b9dc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции изучили видеозаписи с камер видеонаблюдания и установили личности голых покупателей. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

Инцидент случился в городе Щёкино Тульской области. Пятеро голых мужчин пришли за покупками в местный супермаркет. Охрана их не пыталась задержать, кроме того, другие покупатели также спокойно реагировали на их появление, информируют « Тульские известия».

По предварительным данным, мужчины отдыхали в бане и вышли в магазин за порцией алкогольных напитков. После совершения покупок они вызвали такси и уехали обратно в баню, сообщил журналистам начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.

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