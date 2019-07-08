Сотрудники тобольской полиции выпустили видеоролик в стиле экшн-фильма про супергероев, чтобы привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел.
В ролике местных полицейских называют «народными героями», которые борются с «беззаконием и хаосом».
Представитель пресс-службы полиции Тобольска Екатерина Копшаева рассказала, что идея для видео принадлежит ей.
Ролик нацелен именно на молодое поколение, от 20 до 35 лет, — сказала Копшаева.
По её мнению, такое «красочное приглашение» должно заинтересовать молодых людей. В данный момент некомплект кадров в органах внутренних дел региона составляет 7%, передаёт
Как ранее писал News.ru, отдел ГИБДД Уфы в честь 8 Марта опубликовал видеоролик, где показан один день без женщин за рулём. В ролике видно, как участники дорожного движения пересекают перекрёсток без помощи светофора, при этом не происходит ни одного ДТП. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала это поздравление.