https://static.news.ru/photo/675822d4-a185-11e9-8fce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот vk.com/umvd_tyumen

Сотрудники тобольской полиции выпустили видеоролик в стиле экшн-фильма про супергероев, чтобы привлечь молодых людей на службу в органы внутренних дел.

В ролике местных полицейских называют «народными героями», которые борются с «беззаконием и хаосом».

Представитель пресс-службы полиции Тобольска Екатерина Копшаева рассказала, что идея для видео принадлежит ей.

Ролик нацелен именно на молодое поколение, от 20 до 35 лет, — сказала Копшаева.

По её мнению, такое «красочное приглашение» должно заинтересовать молодых людей. В данный момент некомплект кадров в органах внутренних дел региона составляет 7%, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, отдел ГИБДД Уфы в честь 8 Марта опубликовал видеоролик, где показан один день без женщин за рулём. В ролике видно, как участники дорожного движения пересекают перекрёсток без помощи светофора, при этом не происходит ни одного ДТП. Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала это поздравление.