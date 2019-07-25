https://static.news.ru/photo/45d9bd3e-aec3-11e9-aa8b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Онлайн-сервису «Яндекс.Еда» грозит штраф до 1 млн руб. либо временное приостановление деятельности. Московская полиция хочет привлечь компанию к административной ответственности из-за найма мигрантов. Сам сервис настаивает, что не имеет рабочих отношений с курьерами.

Постановление о привлечении к административной ответственности вынесено 25 июня. Сервис попытался подать в Арбитражный суд Москвы иск о признании постановления незаконным, но получил отказ. Инстанция считает, что такой спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, следует из определения Арбитражного суда от 19 июля.

По заявлению «Яндекс.Еды» к МВД пока идет процесс, мы не можем комментировать детали. Наша базовая позиция по этому делу в целом — «Яндекс.Еда» является информационным сервисом, у нас нет рабочих отношений с курьерами. Они работают с нашими партнерами, которые оказывают услуги по доставке еды нашим пользователям, — сообщили « Коммерсанту » в компании.

По такой схеме работают почти все сервисы доставки еды. Опрошенные изданием эксперты считают, что административное дело против «Яндекс.Еды» — это пробная акция и можно ожидать «волну» подобных дел.

Ранее News.ru писал о том, что количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, обновило 10-летний максимум. В январе–апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек.