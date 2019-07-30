https://static.news.ru/photo/b95cdd2e-b35d-11e9-a368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правоохранительные органы проводят обыски по делу о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов. Известно о задержании одного человека.

Как сообщает ТАСС , обыски прошли у координатора движения «Левый блок» Василия Кузьмина и ещё одного участника акции Сергея Фомина. Кузьмин был задержан. В настоящее время его везут на допрос в СК.

Ранее News.ru писал, что по делу о беспорядках в ходе митинга следователи возбудили четыре уголовных дела. Три из них — по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» и одно — по статье «Массовые беспорядки». Также ведутся проверки по фактам применения насилия в отношении сотрудников МВД и Росгвардии.