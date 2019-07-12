Полиция начала проверку по заявлению депутата гордумы Кирова Павла Валенчука, который оскорбился публикацией о себе в паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Действительно, заявление поступило, проводится проверка, — передаёт сообщение пресс-службы регионального управления МВД РИА Новости.
Администрация паблика «Борщ» написала, что пользователи могут записываться к депутату «на бровки и ноготочки». Молодой человек на это написал заявление в полицию. После этого в паблике появилось сообщение, в котором его администрация приносит извинения Павлу за недостоверную информацию и добавляет, что «на ноготочки к нему не записываются».
Как ранее писал News.ru, депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте».