https://static.news.ru/photo/b62c1ff2-a499-11e9-886c-fa163e074e61_1024.jpg Павел Валенчук Фото: Павел Валенчук/vk.com

Полиция начала проверку по заявлению депутата гордумы Кирова Павла Валенчука, который оскорбился публикацией о себе в паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Действительно, заявление поступило, проводится проверка, — передаёт сообщение пресс-службы регионального управления МВД РИА Новости.

Администрация паблика «Борщ» написала, что пользователи могут записываться к депутату «на бровки и ноготочки». Молодой человек на это написал заявление в полицию. После этого в паблике появилось сообщение, в котором его администрация приносит извинения Павлу за недостоверную информацию и добавляет, что «на ноготочки к нему не записываются».

Как ранее писал News.ru, депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте».