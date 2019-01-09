МВД проверит пост в Instagram «Мамочки Благовещенска»

https://news.ru/storage/news/6c1e10bdc166b6296d734b73b9951e54/8176df34-49e6-49db-b0fa-7b9988174e7d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники МВД проверяет информацию в публикации, которая появилась в Instagram «Мамочки Благовещенска». Подписчица сообщила, что, гуляя в городском парке, встретила пару, пытавшуюся купить у неё ребёнка.

«Проводится проверка. Опрашивается заявительница, ищутся свидетели и очевидцы, уточняется, есть ли в том районе камеры наружного наблюдения, на место выезжали сотрудники полиции», — приводит РИА Новости слова представителя межмуниципального отдела МВД «Благовещенский».

Публикация сначала была анонимной и размещена в виде фотографии текстового сообщения. Через некоторое время девушка появилась в комментариях, где она отвечала на вопросы из-под личного аккаунта. По её словам, неизвестные сначала спросили, не хочет ли она стать суррогатной матерью, а услышав отказ захотели купить сына, предложив 3,5 млн рублей.