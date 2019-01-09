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МВД проверит пост в Instagram «Мамочки Благовещенска»

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Сотрудники МВД проверяет информацию в публикации, которая появилась в Instagram «Мамочки Благовещенска». Подписчица сообщила, что, гуляя в городском парке, встретила пару, пытавшуюся купить у неё ребёнка.

«Проводится проверка. Опрашивается заявительница, ищутся свидетели и очевидцы, уточняется, есть ли в том районе камеры наружного наблюдения, на место выезжали сотрудники полиции», — приводит РИА Новости слова представителя межмуниципального отдела МВД «Благовещенский».

Публикация сначала была анонимной и размещена в виде фотографии текстового сообщения. Через некоторое время девушка появилась в комментариях, где она отвечала на вопросы из-под личного аккаунта. По её словам, неизвестные сначала спросили, не хочет ли она стать суррогатной матерью, а услышав отказ захотели купить сына, предложив 3,5 млн рублей.


#дети #благовещенск
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