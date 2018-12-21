USD  67.371 EUR  76.9377
GOLD1,258 $   Brent53.58 $ Bitcoin4,078.65 $
МОСКВА-9°C18:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Полиция проверит инцидент с билетом для собаки-поводыря

Xi Jianxin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Правоохранительные органы проверяют данные об инциденте в екатеринбургском автобусе, кондуктор которого потребовал от незрячего пассажира оплатить проезд собаки-поводыря.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские из отдела № 8 УМВД зарегистрировали информацию о случившемся, опубликованную в СМИ.

Он уточнил, что проверку проведёт служба участковых уполномоченных. Ей предстоит установить личность мужчины, который столкнулся с неадекватным отношением со стороны сотрудников автотранспортного предприятия, а также автобус, где кондуктор «продемонстрировала далеко не лучшие человеческие качества», передаёт РИА Новости.

Об инциденте рассказал сам пострадавший — Ринат Шайдуллин. Он сообщил, что инцидент произошёл 20 декабря в автобусе маршрута №27. По его словам, он отказался платить за питомца, а кондуктор в ответ на это сказала, что он уже «наказан богом» инвалидностью.

Ранее News.ru писал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил денежную компенсацию жителю города Кстово Нижегородской области Александру Рахманову, избитому сотрудниками правоохранительных органов. Однако мужчина-инвалид не дожил до этого дня. Выплату теперь должны будут получить его родственники.


#екатеринбург #автобус #МВД #инвалиды #собака-поводырь
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
Женщина в результате ДТП утратила трудоспособность
общество 16:33, 21 декабря 2018
Россиянка судится с женихом из Турции из-за инвалидности
Женщина в результате ДТП утратила трудоспособность
происшествия 10:52, 19 декабря 2018
Чиновник оформлял инвалидность «по дешёвке» на Ставрополье
общество 00:47, 18 декабря 2018
Суд в Краснодаре выпустил из СИЗО инвалида-колясочника
Лента новостей
спорт 18:25
«Ростову» запретили регистрировать новичков
в мире 18:14
Полиция Австрии опровергла задержание венского стрелка
происшествия 18:12
Футболисты избили и ограбили женщину в Рязани
спорт 18:11
Ласицкене признали лучшей среди европеек в США
наука 18:10
«Сеченовка» создала препарат от непереносимости глютена
спорт 18:03
Украинец разрешил Бё «атаковать» Логинова
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
культура 18:02
Умер «первый Джейсон Вурхиз»
экономика 18:00
Forbes назвал Цукерберга неудачником года
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
шоу-бизнес 17:59
У Маликова родилась дочка
в мире 17:56
Волкер сомневается во вступлении Украины в НАТО
в мире 17:54
Депутат Рады предложил продать «Нафтогаз» из-за долгов
спорт 17:54
Выступление Медведевой на ЧР признали катастрофичным
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
Другие новости
общество 18:02
ГИБДД пока воздержится от переэкзаменовки водителей
общество 17:59
Аневризму аорты «победила» авиация Кубани
общество 17:52
Сибирский вор и вымогатель отделался условным сроком
общество 17:41
Главу «Черкизово» отпустили под подписку о невыезде
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top