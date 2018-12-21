Полиция проверит инцидент с билетом для собаки-поводыря

https://news.ru/storage/news/c798e568369128ecd25bca94452a6f95/62a86912-6fe6-416d-8d7e-bc43e463560c_850.jpg Xi Jianxin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правоохранительные органы проверяют данные об инциденте в екатеринбургском автобусе, кондуктор которого потребовал от незрячего пассажира оплатить проезд собаки-поводыря.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские из отдела № 8 УМВД зарегистрировали информацию о случившемся, опубликованную в СМИ.

Он уточнил, что проверку проведёт служба участковых уполномоченных. Ей предстоит установить личность мужчины, который столкнулся с неадекватным отношением со стороны сотрудников автотранспортного предприятия, а также автобус, где кондуктор «продемонстрировала далеко не лучшие человеческие качества», передаёт РИА Новости.

Об инциденте рассказал сам пострадавший — Ринат Шайдуллин. Он сообщил, что инцидент произошёл 20 декабря в автобусе маршрута №27. По его словам, он отказался платить за питомца, а кондуктор в ответ на это сказала, что он уже «наказан богом» инвалидностью.

Ранее News.ru писал, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил денежную компенсацию жителю города Кстово Нижегородской области Александру Рахманову, избитому сотрудниками правоохранительных органов. Однако мужчина-инвалид не дожил до этого дня. Выплату теперь должны будут получить его родственники.