https://static.news.ru/photo/987ee944-973d-11e9-b3df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники МВД, Росздравнадзора и представители гражданского общества провели почти 800 рейдов против «аптечной наркомании» в ряде городов России с начала 2019 года.

Мероприятия были направлены на пресечение реализации без рецепта и назначения врача лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. В результате задокументировано свыше 500 нарушений, — сказал в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Он также отметил, что подобные нарушения были зафиксированы в каждом пятом регионе.

Глава МВД подчеркнул, что в 80% случаев владельцы аптек получили административные штрафы, сообщает « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, в России намечено снижение уровня потребления алкоголя с 18 л на душу населения в 2009 году до 12 л в 2019 году. Об этом сообщили на круглом столе, посвящённом формированию здорового образа жизни.