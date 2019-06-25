Сотрудники МВД, Росздравнадзора и представители гражданского общества провели почти 800 рейдов против «аптечной наркомании» в ряде городов России с начала 2019 года.
Мероприятия были направлены на пресечение реализации без рецепта и назначения врача лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. В результате задокументировано свыше 500 нарушений, — сказал в ходе заседания Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Он также отметил, что подобные нарушения были зафиксированы в каждом пятом регионе.
Глава МВД подчеркнул, что в 80% случаев владельцы аптек получили административные штрафы, сообщает «
Как ранее писал News.ru, в России намечено снижение уровня потребления алкоголя с 18 л на душу населения в 2009 году до 12 л в 2019 году. Об этом сообщили на круглом столе, посвящённом формированию здорового образа жизни.