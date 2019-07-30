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Столичные полицейские будут оперативно реагировать на нарушения порядка и провокации на несогласованном митинге 3 августа. В ГУ МВД России по Москве предупредили, что акция является незаконной.

Заявление ведомства связано с якобы поступающей к силовикам информацией о возможном использовании участникам митинга газовых баллончиков и пиротехники, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что силовики завели уголовное дело о массовых беспорядках во время состоявшейся 27 июля в Москве несанкционированной акции солидарности с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, не допущенными до выборов. Об этом говорится в пресс-релизе столичного СУ СК.