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Проверка не выявила пропаганду гомосексуализма в школе

Ресурсный центр для ЛГБТ/vk.com

общество [ версия для печати ]

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за пропаганды гомосексуализма на школьной выставке «Толерантный мир» в Екатеринбурге.

«В возбуждении административного производства по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних") было отказано из-за отсутствия состава правонарушения», — передаёт сообщение пресс-службы городского УМВД РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, член Общественной палаты РФ адвокат Генри Резник назвал изъятие полицией детских рисунков с изображением геев и лесбиянок в школе Екатеринбурга «умопомрачением».


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