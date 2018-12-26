Проверка не выявила пропаганду гомосексуализма в школе

https://news.ru/storage/news/dc79a11a195d3647f8bf37155d008dd0/8af28564-72c7-4bb1-ae0b-a8105c92d1ca_850.jpg Ресурсный центр для ЛГБТ/vk.com

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело из-за пропаганды гомосексуализма на школьной выставке «Толерантный мир» в Екатеринбурге.

«В возбуждении административного производства по статье 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних") было отказано из-за отсутствия состава правонарушения», — передаёт сообщение пресс-службы городского УМВД РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, член Общественной палаты РФ адвокат Генри Резник назвал изъятие полицией детских рисунков с изображением геев и лесбиянок в школе Екатеринбурга «умопомрачением».