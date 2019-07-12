Уголовное дело в отношении создателя популярного Telegram-канала «Сталингулаг» Александра Горбунова не будет возбуждено. Решение приняла полиция Махачкалы после проверки данного дела.
По данным правоохранительных органов, с адреса Горбунова в Махачкале был произведён звонок, который сообщил о минировании некоторых объектов в столице.
Этот факт не подтвердился, но материалы всё равно направили в Махачкалу, — сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.
Как ранее писал News.ru, Александр Горбунов начал рассказывать о российской политике и на YouTube. Первый выпуск его шоу вышел утром 1 июня и сразу набрал более 20 тысяч просмотров.