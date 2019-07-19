Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участниками акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму стали примерно 12 тысяч человек, заявили в столичном ГУ МВД.

Полицейские и росгвардейцы охраняют безопасность протестующих, передаёт АГН «Москва».

По данным «Белого счётчика», на митинг вышло куда больше людей. Организация заявляет о 21,5 тысячи человек по данным на 15:30.

Ранее News.ru писал, что согласованная с властями акция с требованием допустить до выборов в Московскую городскую думу независимых кандидатов началась в столице в 14:00. К началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.

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