https://static.news.ru/photo/c5e7d41e-aaec-11e9-9ebe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Участниками акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму стали примерно 12 тысяч человек, заявили в столичном ГУ МВД.

Полицейские и росгвардейцы охраняют безопасность протестующих, передаёт АГН « Москва ».

По данным « Белого счётчика », на митинг вышло куда больше людей. Организация заявляет о 21,5 тысячи человек по данным на 15:30.

Ранее News.ru писал, что согласованная с властями акция с требованием допустить до выборов в Московскую городскую думу независимых кандидатов началась в столице в 14:00. К началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.