Участниками акции в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму стали примерно 12 тысяч человек, заявили в столичном ГУ МВД.
Полицейские и росгвардейцы охраняют безопасность протестующих, передаёт АГН «
По данным «
Ранее News.ru писал, что согласованная с властями акция с требованием допустить до выборов в Московскую городскую думу независимых кандидатов началась в столице в 14:00. К началу мероприятия 4,7 тысячи человек прошли за полицейский контроль. Уже через 15 минут на улице были 7,1 тысячи человек.