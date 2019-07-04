https://static.news.ru/photo/18cdde48-9efa-11e9-b98e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники столичной полиции пресекли в первой половине 2019 года 24 преступления террористической направленности.

В этом им помогли представители других силовых ведомств. В главке МВД по Москве отметили, что прошлогодний показатель превышен на пять преступлений, сообщает ТАСС .

В ведомстве добавили, что за полгода раскрыто более трёх с половиной тысяч преступлений, совершённых организованными преступными группировками. Из них 326 приходится на долю этнических ОПГ.

Ранее News.ru писал о том, что силовикам удалось предотвратить теракт в Астраханской области. Они задержали сторонника радикального ислама, планировавшего нападение на сотрудников ФСБ.