Сотрудники столичной полиции пресекли в первой половине 2019 года 24 преступления террористической направленности.
В этом им помогли представители других силовых ведомств. В главке МВД по Москве отметили, что прошлогодний показатель превышен на пять преступлений, сообщает
В ведомстве добавили, что за полгода раскрыто более трёх с половиной тысяч преступлений, совершённых организованными преступными группировками. Из них 326 приходится на долю этнических ОПГ.
Ранее News.ru писал о том, что силовикам удалось предотвратить теракт в Астраханской области. Они задержали сторонника радикального ислама, планировавшего нападение на сотрудников ФСБ.