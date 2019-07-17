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Московская полиция отрицает свою причастность к задержанию женщины, заказавшей незарегистрированные в России лекарства для своего тяжелобольного ребёнка. В главке столичного МВД утверждают, что сотрудники ведомства не связаны с конфликтной ситуацией.

Инцидент произошёл 16 июля, когда женщина приехала в столицу, чтобы забрать в почтовом отделении посылку с лекарством — единственным, которое, по её словам, помогает сыну избавиться от судорог. Однако после получения заказа её задержали на несколько часов, а посылка была арестована.

Сотрудники полиции в задержании указанной гражданки участия не принимали, — сказано в официальном заявлении главного управления МВД по Москве.

По данным «Интерфакса», который ссылается на собственный информированный источник, к неоднозначной ситуации причастны оперативные работники таможенной службы.

Ранее News.ru писал, что женщина приобрела лекарство фризиум для своего 10-летнего сына, который страдает от болезни Баттена. Однако в содержимом посылки заподозрили запрещённые психотропные вещества.