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Фото: Сергей Булкин/News.ru
Участие в митинге за честные выборы в центре столицы принимают около 350 человек, сообщили в городской полиции.
Силовики задержали 30 человек, которые, по их мнению, нарушили общественный порядок, передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.
Ранее News.ru писал, что в Москве полиция и Росгвардия начали вытеснять участников шествия с Трубной площади в сторону Цветного бульвара. Их предупредили о недопустимости несанкционированной акции.