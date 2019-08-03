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Член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалёв рассказал о действиях сотрудников полиции и Росгвардии по отношению к участникам несогласованной акции.

Что можно сказать: задержаний немного, полицейские действуют достаточно аккуратно, — сообщил он «Интерфаксу». По словам общественника, силовики «аккуратно берут людей под локотки» и сажают их в автозаки. В качестве примера...