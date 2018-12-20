Полиция сорвала концерт группы Interchain в московском клубе

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Группа Interchain

Полицейские сорвали концерт группы Interchain в московском клубе «Плутон». Выступление было прервано при исполнении четвёртой песни.

Также полицейские изъяли футболки с символикой группы, которые там продавались. Пытались составить протокол за незаконное предпринимательство, рассказал участник коллектива Андрей Ли, опубликовавший видео из клуба в Facebook.

По его словам, рейд правоохранителей мог быть организован из-за проблем клуба с лицензией и документами.

«Концерт, конечно, нам отменили, это очень неприятно и обломно, и вы все расстроились, кто пришёл послушать. Но так совпало. Просто органы пришли поговорить с клубом, а у нас там был концерт, и пришлось таким образом его остановить», — заявил Ли.

В электронном дуэте из Москвы Interchain напарником Ли является Евгений Горбунов.

Ранее News.ru сообщал, что российская экспериментальная электронная группа IC3PEAK попыталась провести запрещённый концерт в Минске. Её выступление продлилось 30 минут и было прервано службой охраны. Организаторы сообщили, что предупреждали об отмене шоу заранее.