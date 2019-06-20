https://static.news.ru/photo/6272d2ea-92d1-11e9-a8c8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Видеоблогеру tk_tikey выписали штраф в размере 500 рублей за то, что в полуобнажённом виде проехался на крыше автомобиля.

Видео этой поездки он опубликовал в Instagram. В ролике видно, как он в одних трусах и кроссовках взбирается на крышу красной Audi и, лёжа там, как в шезлонге, смотрит в экран планшета.

Произошедшим заинтересовались сотрудники ГИБДД. Они установили героев ролика и привлекли к ответственности за нарушение ПДД. Наряду с tk_tikey штраф в 9,5 тыс. рублей выписали водителю машины, на крыше которой ехал блогер. Кроме того, его на три месяца лишили прав.

Водителя другого автомобиля, из которого велась съемка, оштрафовали на 2,3 тыс. рублей за отсутствие полиса ОСАГО и остановку на полосе для общественного транспорта, сообщает « Ридус ».

Позднее tk_tikey призвал подписчиков не повторять его трюк во избежание проблем с законом.

Ранее News.ru писал о том, что видеоблогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. По словам парламентария, он будет заниматься работой с молодёжью.