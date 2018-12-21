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Полиция хочет получить право вскрывать машины

Виталий Белоусов/РИА Новости

общество [ версия для печати ]
МВД планирует вскрывать авто лишь в крайних случаях

Министерство внутренних дел России подготовило проект поправок в закон «О полиции», в котором предлагается частично расширить полномочия правоохранителей. В частности, речь идёт о возможности вскрывать автомобили «в исключительных случаях».

Проект предполагает, что полицейские смогут вскрыть транспортное средство для спасения граждан, которым угрожает опасность, если находящийся внутри человек нуждается в медицинской помощи, если без присмотра оставлен ребёнок.

«Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нём заблокировалось лицо, совершившее преступление», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Координатор общественной организации «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов уточнил News.ru, что вопрос в том, чтобы вскрытие машины обязательно происходило либо при видеозаписи, либо при понятых, как это делается сейчас.

Он считает, что новшество заключается в том, что при действующем законодательстве, если, например, водитель нетрезв и его остановили представители ГИБДД, он может уйти от ответственности, просто не выходя из машины.

«Заблокироваться, поспать в машине, просто посидеть. И ГИБДД не имеет права машину вскрыть. А при введении поправок машину можно будет открыть без согласия водителя», — заявил Шкуматов.

Сам он побывал в другой ситуации: его остановили на дороге, попросили выйти из автомобиля и неожиданно начали досмотр машины без понятых и оформления. «В моём случае гаишник просто начал лазить по бардачку, пока второй отвлекал меня подозрениями, что я нахожусь в состоянии наркотического опьянения и неплохо было бы показать ему сигареты, кошелёк, а также то, что находится в карманах. Пока меня отвлекали, второй сотрудник мог положить в бардачок всё, что угодно: гранату, наркотики», — говорит Шкуматов. 

Сергей Булкин/News.ru

У председателя профсоюза полицейских России Михаила Пашкина от инициативы возникло ощущение, что гражданам пускают пыль в глаза, прикрывая какие-то более серьёзные изменения законодательства.

«Сейчас такая схема примерно и работает: если машина, по мнению полицейских, представляет опасность, вызовут хозяина. Если в машине ребёнок, то вскроют при видеозаписи или понятых. Если есть подозрение на бомбу, машину отвезут на эвакуаторе в укромное место и вскроют там. Ничего не поменяется, по большому счёту», — сообщил Пашкин News.ru.

При этом, если поправки будут приняты, полицейские также могут получить право на личный досмотр граждан, которые по оперативной информации могут укрывать украденное. Также законопроект предлагает расширить полномочия полицейских в области проникновения в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых.


#ГИБДД #автомобили #полиция #машина
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