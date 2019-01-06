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Полицейский нашёл пачку денег и вернул её владельцу

Sergey Kovalev/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Житель Якутска 29 декабря снял в банкомате 100 тыс. рублей и выронил их по дороге домой. Деньги нашёл участковый полиции Леонид Лебедев, который их и подобрал.

Вернувшись в отделение, сотрудник правопорядка сообщил в дежурную часть о находке, передаёт РИА Новости. Он попытался найти контакт заведующего соседней аптекой, чтобы посмотреть записи с видеокамер. Но показать кадры ему смогли только 3 января.

Также полицейский опубликовал объявление в Интернете. На него в итоге и откликнулся владелец купюр. Отвечали и ненастоящие владельцы, но они не могли верно ответить на уточняющие вопросы.

«Говорили, что точно не помнят, какая сумма была выронена. Некоторые звонили из любопытства, даже советовали оставить себе в качестве новогоднего подарка. Но у меня и в мыслях не было присваивать чужие деньги. Ситуации же разные бывают. Может быть, кто-то взял кредит, чтобы купить подарки или оплатить лечение», — сказал Лебедев.

Настоящий хозяин очень обрадовался и удивился. Он сказал, что уже не надеялся на возможность вернуть свои деньги.

Ранее News.ru писал, что неизвестный похитил крупную сумму из банковского терминала, расположенного в северо-западной части Москвы. Инцидент произошёл на Химкинском бульваре. Там злоумышленник проник в помещение организации, где взломал банкомат и унёс с собой кассету с деньгами. Материальный ущерб составил свыше 1,2 млн рублей.


#деньги #Находка
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