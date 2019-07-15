Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек на несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Полицейские увезли с Трубной площади представителей русофильского националистического движения SERB.
Активисты прошли в центр толпы и предприняли попытку спровоцировать участников митинга на драку, передаёт «
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Днём ранее независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.