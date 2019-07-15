https://static.news.ru/photo/179405ac-a733-11e9-9c45-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек на несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Полицейские увезли с Трубной площади представителей русофильского националистического движения SERB.

Активисты прошли в центр толпы и предприняли попытку спровоцировать участников митинга на драку, передаёт « Интерфакс ». Силовики оттеснили их от остальных людей, участвующих в мероприятии. Нарушители порядка самостоятельно прошли в автозак.

По данным « Медузы », больше на акции никого не задерживали.

Днём ранее независимые кандидаты и их сторонники провели несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованием зарегистрировать кандидатов от оппозиции. По разным данным, полиция задержала от 25 до 39 человек. К силовому воздействию представители правоохранительных органов прибегли, когда некоторые участники попытались разбить палаточный лагерь около Мосгоризбиркома.