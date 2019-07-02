https://static.news.ru/photo/3e798e96-9cc8-11e9-9dfc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Мужчина, пытавшийся похитить тигрёнка из передвижного зоопарка в городе Бузулуке Оренбургской области, стал фигурантом уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют его в действиях, предусмотренных статьёй «Кража», передаёт « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, мужчина попытался украсть из клетки детёныша уссурийского тигра и подвергся нападению взрослого хищника. Злоумышленник воспользовался тем, что охранник находился на другом конце территории, но не учёл присутствия поблизости матери тигрёнка. Хищница вцепилась ему в руку, и освободить мужчину из её лап удалось только совместными усилиями нескольких сотрудников зоопарка. Неудавшийся похититель госпитализирован с травмами различной степени тяжести.