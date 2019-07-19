https://static.news.ru/photo/482b8d22-ab28-11e9-bf7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Алексей Кутенков, принимавший участие в митинге за свободные выборы в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова, был жёстко задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позже медики диагностировали у него закрытый перелом руки.

По данным « ОВД-Инфо », мужчина получил травму, когда полицейские заламывали ему руки. О причинах действий силовиков ничего неизвестно.

Пострадавший был доставлен в травмпункт на скорой помощи. Из медицинского учреждения его увезли в отдел, где составили протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции, после чего отпустили.

Как писал News.ru, в Москве прошёл согласованный властями города митинг оппозиции. Либертарианская партия России выступила организатором акции. Её провели в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. По подсчётам волонтёров, в митинге приняли участие более 20 тысяч человек. По данным МВД, людей было около 12 тысяч.