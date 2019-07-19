Алексей Кутенков, принимавший участие в митинге за свободные выборы в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова, был жёстко задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позже медики диагностировали у него закрытый перелом руки.
По данным «
Пострадавший был доставлен в травмпункт на скорой помощи. Из медицинского учреждения его увезли в отдел, где составили протокол о неповиновении законным требованиям сотрудника полиции, после чего отпустили.
Как писал News.ru, в Москве прошёл согласованный властями города митинг оппозиции. Либертарианская партия России выступила организатором акции. Её провели в поддержку кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. По подсчётам волонтёров, в митинге приняли участие более 20 тысяч человек. По данным МВД, людей было около 12 тысяч.