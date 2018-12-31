Пользователи «Яндекса» назвали главные события года

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Владимир Путин во время церемонии награждения финалистов чемпионата мира по футболу

Наиболее интересными для россиян событиями в уходящем году стали чемпионат мира по футболу — 2018 и XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Наряду с ними в число самых обсуждаемых происшествий вошёл пожар в ТЦ «Зимняя вишня».

Самыми популярными персонами в 2018 году стали спортсмены. Первое и третье места заняли игроки сборной РФ по футболу Игорь Акинфеев и Артём Дзюба соответственно. Вторая строчка в рейтинге популярности принадлежит бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову, рассказали АГН «Москва» в пресс-службе «Яндекса».

Кроме того, компания зафиксировала большое количество запросов, связанных со смертью певца Иосифа Кобзона и актёров Олега Табакова и Николая Караченцова.

Ранее News.ru сообщил, что в «Яндексе» составили список самых нелепых запросов 2018 года. Оказалось, что больше всего россиян интересовало то, как посвятить день коту и вернуть его расположение, а также способы поднять настроение грустной собаке.