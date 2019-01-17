Пользователи Сети припомнили Левченко убийство медведя

https://news.ru/storage/news/1181ad75297fc794a7e95a0939e68444/bf1a6d1c-7df5-4713-b3c3-8021b5e2daf4_850.jpg Пресс-служба администрации Иркутской области

Сергей Левченко

Петиция с требованием отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко опубликована в Интернете. Общественность припомнила чиновнику убийство спящего медведя.

Документ подписали более 20 тысяч граждан, сообщает «Ридус». Автор обращения заявил, что после просмотра видео с расправой над «косолапым», у него «сердце кровью обливалось».

«Мишка впал в зимнюю спячку, а подлые люди, хотя людьми мне сложно их назвать, скорее человеческие особи, расстреляли его в упор. Такой факт агрессии и цинизма по отношению к животным не допустим в 21 веке», — говорится в заявлении.

Инцидент произошёл в сентябре 2018 года. Спящего зверя убили выстрелом в упор, а затем вытащили из его жилища. По словам автора ролика, охота происходила в январе — то есть когда сезон на медведя официально закрыт.

Ранее News.ru сообщал про обращение Всероссийского общества охраны природы к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой разобраться с последствиями «охоты» своего однопартийца и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.