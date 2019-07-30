Ещё в полном разгаре летние каникулы, но заботливые родители уже с тревогой присматриваются к ценникам — во что в этом году обойдутся сборы в школу чад, подросших и вытянувшихся за лето? Как вообще подготовить ребёнка к школе, чтобы он максимально легко втянулся в плотную череду уроков? Как сделать так, чтобы на протяжении всего учебного года школьник сохранил здоровье, бодрость и хорошее настроение? Со всеми этими вопросами News.ru обратился к специалистам.

Сборы в школу: форма и всё-всё-всё

Основные затраты на школу делятся на три категории: школьная форма, спортивная форма, рюкзак и канцелярские принадлежности. Согласно данным Росстата и онлайн-ритейлеров, траты на покупку формы для мальчика составит не менее 7300 руб.: сюда входит две рубашки — 1500 руб., брюки — 1400 руб., пиджак — 2200 руб., обувь — 2100 руб.; для девочки — 9200 руб.: две блузки 2300 руб., юбка — 600 руб., жакет — 2500 руб., сарафан - 1700 руб., обувь — 2100 руб.

На спортивную форму, куда входит спортивный костюм для прохладной погоды - примерно 1800 руб., шорты и футболка - 450 руб., кроссовки - 1400 руб., чешки - от 250 руб., потратить придётся как минимум 3900 руб.

Еще 3000 руб. следует запланировать на покупку канцтоваров во всём их разнообразии, от ластика до пенала (если повезёт со скидками, то сумма может уменьшится ровно в половину), и около 2000 руб. на школьный рюкзак.

Сергей Булкин/News.ru

Таким образом, траты на сборы мальчика составят примерно 16200 руб., на девочку — 18100 руб.

О том, как обстоят дела на практике, рассказали родители школьников.

Маргарита, мама первоклассника, Санкт-Петербург

Потратили на школьную форму 14 тыс. руб.: 6 тыс. руб. - пиджак, 4 тыс. руб. - брюки, две рубашки по 2 тыс. руб. Выбор есть, в том числе есть хорошего качества отечественные товары, — хорошо шьют московские фабрики и Московская область. Правда, нам пришлось подгонять пиджак по росту, и в ателье по ремонту одежды с нас взяли 1,5 тыс. руб. Рюкзак стоит 4 тыс. руб. Обувь и спортивную форму пока не покупали. В целом, вместе с канцелярскими товарами рассчитываем уложиться в 25 тыс. Отдельная статья — букет. Рассчитываем уложиться в 1-1,5 тыс. руб.

Валерия, мама девочки-четвероклассницы и мальчика-первоклассника, Москва

Дочь сильно вытянулась, нога выросла, почти всю одежду и обувь для школы пришлось покупать заново — потратили около 16 тыс. руб. Канцелярские и рюкзак не покупали. На сына, которого собираем с нуля, ушло уже почти 30 тыс. руб. В школе сдали 1 тыс. руб. на жилет с эмблемой школы — это обязательный для всех элемент, их шьют на фабрике на всех учеников школы. Непосредственно в день линейки предполагаю ещё купить букеты по цене примерно 3 тыс. руб. за каждый.

Сергей Булкин/News.ru

Мария, мама шестиклассницы, Москва

Не потратили на сборы в школу пока ни копейки. Дочь не выросла, вся одежда и обувь ей пока по размеру. Рюкзак и большая часть канцтоваров у нас есть, тетради обычно покупает родительский комитет. Цветы покупать, возможно, не будем. Если надумаем, то отправимся в оптовые точки продажи, где десять роз можно купить за 1,3 тыс. руб.

По данным Росстата, затраты на школьную форму значительно различаются от региона к региону.

Можно ли обойтись без формы?

Для жителей двух российских столиц закупить всё необходимое, чтобы отправить ребёнка в школу — не такая уж большая проблема. Иное дело в глубинке, где средние зарплаты редко превышают 24 тыс. руб. Неспроста по всей стране стартовали акции, цель которых — помочь собрать детей в школу тем семьям, которые испытывают материальные трудности. В названии таких мероприятий разного рода вариации призыва: «Собери ребенка в школу». От населения и организаций принимают школьную и спортивную форму, обувь, ранцы, канцелярские принадлежности, которые затем раздают в семьи, испытывающие нужду. В Ульяновске функцию помощи школьникам взяла на себя городская администрация: детям из неполных, малообеспеченных и многодетных семей выдают школьную, спортивную форму, письменные принадлежности либо денежные сертификаты на их приобретение.

Государство в целом не остаётся в стороне: так, многодетные семьи во всех регионах получают «ежегодную компенсацию на покупку детской одежды на период обучения в образовательных организациях». Однако речь идёт только о многодетных, и тем, к слову сказать, надо собрать немалый пакет документов, подтверждающих их право претендовать на деньги от государства. Размеры компенсации значительно колеблются от региона к региону: от 10 тыс. руб. в столице до скромных 1,5 тыс. руб. в большей части регионов.

Сергей Булкин/News.ru

Что делать, если покупка школьной формы оказалась всё же не по карману? С точки зрения закона, говорит эксперт, покупать школьную форму никто не обязывает.

Законодательно школьная форма не закреплена. Заставить родителей покупать её никто не имеет права, и даже рабочие тетради к учебнику покупать не имеют права заставлять: если родители не купили рабочие тетради, то учитель будет в обычную тетрадь в клеточку перерисовывать эти задания. То же самое со школьной формой: дирекция школы не имеет права отказаться принимать документы у ребёнка без школьной формы, особенно если это школа районная, и ребёнок идёт туда по прописке. Елена Лосева практикующий детский психолог

Традиции носить школьную форму исполнилось несколько столетий. В России форменная одежда для детей появилась в XVIII веке в Императорском воспитательном доме в Москве. В эти же годы разработали форму для воспитанниц институтов благородных девиц и подобных им учебных заведений. В Европе специальную одежду ввели ещё раньше: в Англии, например, школьников стали одевать в синего цвета костюмы из дешёвой ткани (для смирения) при Генрихе VIII (1509 — 1547). Однако свидетельств тому, что форма способствует успехам в обучении, нет.

Мировые исследования свидетельствуют: подтверждения тому, что школьная форма положительно сказывается на учёбе, нет. Одежда для школы, прежде всего, должна быть удобной и комфортной, с использованием натуральных, дышащих тканей. А сама по себе школьная форма — это скорее для взрослых, чтобы их глаз радовался общей опрятности школьников, одетых одинаково строго. Но при этом часто бывает, что первоклассник или даже третьеклассник выходит с уроков растрёпанный, рубашка торчит, галстук на спину уполз, пиджак расстёгнут, портфель волоком... Опрятность под вопросом, а по составу всё, что на нём одето — на 65% полиэстер, — говорит Лосева, добавляя, что лично она предпочитает видеть на школьниках джинсы — синие или, так и быть, чёрные.

Но будет ли комфортно школьнику, если он придёт в школу в обычной одежде, и окажется «белой вороной» среди одноклассников? Или, допустим, он будет в форме, но в дешёвой, в отличие от дорого и нарядно одетых учеников?

Обращать внимание на одежду школьники начинают лишь в подростковом периоде. В начальной школе это редкий случай. Зависит во многом от тех ценностей, которые прививают в семье, — считает психолог.

Сборы в школу: режим и сон

Любой родитель, дети которого уже ходят в школу, знает о важности режима дня и правильного питания. Поэтому, в преддверии учебного года, нельзя умолчать об этих двух аспектах школьной жизни.

Сергей Булкин/News.ru

Психолог, давая комментарий для News.ru, отметила: время вхождения в рабочее русло для старшеклассника составляет около месяца, даже чуть меньше. Что же касается первоклассников, то здесь весь первый год — адаптационный. И если ребёнок демонстрирует признаки дискомфорта на протяжении месяца, двух, и даже полугода, то это всё укладывается в рамки нормы. Многое зависит от семьи и от того, насколько социализирован ребёнок — ходил он в садик или не ходил, занимался на подготовительных курсах или нет, и так далее. Примерно столько же (около года) уходит на адаптацию у тех, кто поменял школу. Что же касается режима сна, то готовиться надо начинать уже сейчас, считает эксперт.