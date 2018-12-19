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Покрашенная снежная горка в Кузбассе стала причиной выговора

Vasilii Smirnov/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор руководителю местного коммунального предприятия, работники которого покрасили снежную горку белой водоэмульсионной краской. Объект стал причиной скандала, после того как о нём сообщила пресса.

«Руководитель предприятия „Управление организации благоустройства города“ получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести её в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — цитирует Иванова РИА Новости.

В администрации города отметили, что снежные городки и горки в Мысках красили, причём в разные цвета, и раньше. При этом местные чиновники затруднились объяснить причину выбора именно белой краски, отметив, что «это никак не связано с каким-то чёрным снегом».

Ранее местные СМИ сообщили, что снежная горка в городском центре культуры Мысков покрашена белой краской. Журналисты предположили, что в городе, окружённом угольными разрезами, не нашлось белого снега, из-за чего коммунальщики решили воспользоваться краской.

Как сообщал ранее News.ru, жителей города Ноябрьска возмутили неприличные изображения, обнаруженные ими на одной из горок в детском ледовом городке. По мнению некоторых горожан, один элемент украшения аттракциона напоминает мужской половой орган. 


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