Покрашенная снежная горка в Кузбассе стала причиной выговора

https://news.ru/storage/news/21dc11b8a0dd7763da664f87ee066189/81248b2d-24ca-4509-8eff-ea524451a8db_850.jpg Vasilii Smirnov/Global Look Press

Глава города Мыски Кемеровской области Дмитрий Иванов объявил выговор руководителю местного коммунального предприятия, работники которого покрасили снежную горку белой водоэмульсионной краской. Объект стал причиной скандала, после того как о нём сообщила пресса.

«Руководитель предприятия „Управление организации благоустройства города“ получил выговор. Я дал команду немедленно очистить горку от краски и привести её в порядок. Приношу извинения горожанам, которым этот инцидент испортил новогоднее настроение», — цитирует Иванова РИА Новости.

В администрации города отметили, что снежные городки и горки в Мысках красили, причём в разные цвета, и раньше. При этом местные чиновники затруднились объяснить причину выбора именно белой краски, отметив, что «это никак не связано с каким-то чёрным снегом».

Ранее местные СМИ сообщили, что снежная горка в городском центре культуры Мысков покрашена белой краской. Журналисты предположили, что в городе, окружённом угольными разрезами, не нашлось белого снега, из-за чего коммунальщики решили воспользоваться краской.

Как сообщал ранее News.ru, жителей города Ноябрьска возмутили неприличные изображения, обнаруженные ими на одной из горок в детском ледовом городке. По мнению некоторых горожан, один элемент украшения аттракциона напоминает мужской половой орган.