https://static.news.ru/photo/754cb38e-aa07-11e9-ac8e-fa163e074e61_1024.jpg Покрас Лампас Фото: Покрас Лампас/vk.com

Художник Покрас Лампас будет лично восстанавливать свою работу на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге, которую дорожные рабочие едва не закатали в асфальт. По его словам, он пока не успел оценить масштаб ущерба.

При этом, как отметил самый известный каллиграф страны, он впервые сталкивается с тем, что согласованная арт-инсталляция так быстро оказалась испорченной.

Огромный крест из фрагментов манифеста Казимира Малевича Покрас Лампас с помощью десяти волонтёров нарисовал во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Однако картина не продержалась и месяца.

Если восстанавливать, то нужно восстанавливать фрагменты текста, смотреть, какие буквы закрасили из манифеста Малевича, снова будем совмещать изображение. Нужно будет серьезно посидеть, подумать, — рассказал художник телеканалу « 360 ».

Он подчеркнул, что восстанавливать будет сложнее, чем просто «сделать быстро». Он также уточнил, что не намерен делегировать кому-либо реставрацию. По его словам, «всё-таки это была авторская работа, и она должна остаться авторской», поэтому «придётся найти время».

Работы по укладке асфальта, как писал News.ru, были прекращены сразу же, как районные власти узнали о произошедшем недоразумении. Разобраться в причинах несогласованности городских служб пообещал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он заверил, что для восстановления арт-объекта вновь пригласят Покраса Лампаса, однако пока что с художником по этому вопросу никто не связывался.