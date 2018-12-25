Поклонская на коне поздравила народ с Новым годом

Депутат-единоросс Наталья Поклонская опубликовала видеопоздравление с Новым годом. Народная избранница выбрала оригинальный антураж для ролика: в нём она предстала перед народом на коне и с фужером в руках. Поклонская обратилась к россиянам и поблагодарила их за доверие и поддержку.
Животное, на котором восседает депутат во время своей речи, перебирает ногами и норовит увезти её из кадра. При близкой съёмке оператору приходится водить камерой из стороны в сторону, чтобы поспеть за передвижениями Поклонской, которая, несмотря на встревоженность лошади, достаточно уверенно держится в седле.
«Пусть в Новом году на коне будет тот, кто благороден и несёт справедливость и добро», — сказала депутат.
Поздравляю всех с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками! pic.twitter.com/25kNhnLiYe— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 25 декабря 2018 г.
Видеообращение, опубликованное в Twitter народной избранницы, встретило неоднозначную реакцию пользователей социальной сети.
«Обожаю эту милую, мужественную девушку», — написал один из них.
«Хороша чертовка», — прокомментировал ролик другой подписчик.
Некоторые сравнили Поклонскую с барыней.
«Барыня холопов своих поздравила! Благодать сошла на нас смердов», — написал пользователь Сети.
«Барыня, конь, имение есть, а где крепостные?» — спросил один из посмотревших видео.
Также в комментариях подметили, что грядущий 2019 год — Год свиньи, и посоветовали народной избраннице снять видеопоздравление верхом на этом животном.
На прошлой неделе Поклонская посоветовала депутатам Верховной рады отправиться на каникулы и «хорошенько отдохнуть». По мнению чиновницы, «отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году». Под «отдельными» слугами народа Поклонская имела в виду парламентария Верховной рады Виталия Куприя, который выступил с инициативой объявить войну России.