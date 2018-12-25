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Поклонская на коне поздравила народ с Новым годом

Наталья Поклонская/vk.com

общество [ версия для печати ]
Животное постоянно норовило увезти депутата из кадра

Депутат-единоросс Наталья Поклонская опубликовала видеопоздравление с Новым годом. Народная избранница выбрала оригинальный антураж для ролика: в нём она предстала перед народом на коне и с фужером в руках. Поклонская обратилась к россиянам и поблагодарила их за доверие и поддержку.

Животное, на котором восседает депутат во время своей речи, перебирает ногами и норовит увезти её из кадра. При близкой съёмке оператору приходится водить камерой из стороны в сторону, чтобы поспеть за передвижениями Поклонской, которая, несмотря на встревоженность лошади, достаточно уверенно держится в седле.

«Пусть в Новом году на коне будет тот, кто благороден и несёт справедливость и добро», — сказала депутат.

Видеообращение, опубликованное в Twitter народной избранницы, встретило неоднозначную реакцию пользователей социальной сети.

«Обожаю эту милую, мужественную девушку», — написал один из них.

«Хороша чертовка», — прокомментировал ролик другой подписчик.

Некоторые сравнили Поклонскую с барыней.

«Барыня холопов своих поздравила! Благодать сошла на нас смердов», — написал пользователь Сети.

«Барыня, конь, имение есть, а где крепостные?» — спросил один из посмотревших видео.

Также в комментариях подметили, что грядущий 2019 год — Год свиньи, и посоветовали народной избраннице снять видеопоздравление верхом на этом животном.

На прошлой неделе Поклонская посоветовала депутатам Верховной рады отправиться на каникулы и «хорошенько отдохнуть». По мнению чиновницы, «отдельные депутаты явно перетрудились в уходящем году». Под «отдельными» слугами народа Поклонская имела в виду парламентария Верховной рады Виталия Куприя, который выступил с инициативой объявить войну России.


#поздравления #новыйгод #натальяпоклонская
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