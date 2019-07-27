https://static.news.ru/photo/19b749f2-b066-11e9-a973-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maurizio Gambarini/DPA/TASS

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что боддерживает намерение правительства ввести дополнительные меры по предотвращению насилия в российских семьях.

По её словам, зачастую женщины становятся жертвами «алкогольной агрессии» своих мужей. Многие из них терпят это из-за страха за жизнь и здоровье свои и ребёнка. Кроме того, усугубляет проблему боязнь общественного порицания.

В итоге в лучшем случае - решается на развод, в худшем - жизнь превращается в ад, но и, к сожалению, часто приводит к трагическому концу, — рассказала Поклонская в интервью «Царьграду» .

Депутат заявила, что в таких ситуациях суд не должен затягивать бракоразводный процесс, ссылаясь на возможность примирения. По её мнению, решение о разводе должно выноситься незамедлительно.

Поклонская подчеркнула, что трагических последствий подобного обращения в семье можно избежать, если люди, столкнувшиеся с такой проблемой, будут чувствовать поддержку судебную и церковную.

Ранее News.ru писал о том, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила волонтёров принять участие в предотвращении случаев домашнего насилия в семьях россиян.