https://static.news.ru/photo/7b33b388-ae2b-11e9-baa3-fa163e074e61_1024.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила выпускать красивые передачи про Россию и сделать её «модной» для путешествий.

Нужно дать возможность реализовать желания детей, они хотят ездить по России. Нужно делать красивые передачи про нашу родину, про наши места, — цитирует АГН «Москва» Поклонскую.

По её мнению, страну «нужно сделать модной», чтобы сюда всем хотелось приехать. А российские дети должны знать, что здесь «модно, классно, круто находиться».

Как писал News.ru, депутат Наталья Поклонская заявила, что переходит на работу в комитет нижней палаты парламента по международным делам. По её словам, она хотела работать в нём ещё в 2016 году. Сейчас Поклонская заканчивает обучение в дипломатической академии при МИД РФ, где изучает основы международной безопасности. Депутат отметила, что большой опыт работы прокурором, и её деятельность в комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы должен помочь ей на новом месте.