Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Об этом рассказал источник в её окружении.
Как сообщает
Эта секта исповедует учение о царе-искупителе, будто бы Николай II искупил грех неверности своего народа.
Как писал News.ru, Наталья Поклонская, с трепетом относящаяся к фигуре канонизированного императора Николая II, набросилась на его самопровозглашённых родственников — княгиню Марию Владимировну Романову и её сына князя Георгия Михайловича. Причиной гнева экс-прокурора Крыма стала поездка «титулованных» гостей из Испании по Крымскому мосту. Визит Романовых в Россию был приурочен к 235-летнему юбилею вхождения полуострова в состав Российской империи. По мнению Поклонской, «государыня» и «цесаревич» преследуют исключительно меркантильные цели.