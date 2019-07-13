https://static.news.ru/photo/61e27fc6-a63e-11e9-8f45-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Об этом рассказал источник в её окружении.

Как сообщает Telegram-канал URA.RU, их отношения ухудшились после того, как Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Сошлась же она с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.

Эта секта исповедует учение о царе-искупителе, будто бы Николай II искупил грех неверности своего народа.

Как писал News.ru, Наталья Поклонская, с трепетом относящаяся к фигуре канонизированного императора Николая II, набросилась на его самопровозглашённых родственников — княгиню Марию Владимировну Романову и её сына князя Георгия Михайловича. Причиной гнева экс-прокурора Крыма стала поездка «титулованных» гостей из Испании по Крымскому мосту. Визит Романовых в Россию был приурочен к 235-летнему юбилею вхождения полуострова в состав Российской империи. По мнению Поклонской, «государыня» и «цесаревич» преследуют исключительно меркантильные цели.