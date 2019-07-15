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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала, что ушла из секты царебожников из монастыря «Спорительница хлебов» под влиянием мужа — руководителя аппарата российского омбудсмена Ивана Соловьёва. Она пояснила, что как медийный человек стала инструментом расширения влияния «не вполне чистоплотных особ».

Поклонская отметила, что выйти из-под влияния сектантов было непросто, но в итоге ей «удалось скинуть покров с этой духовной ловушки». По некоторым данным, депутат попала к царебожникам под влияние бывшего супруга, прокурора Екатеринбурга Андрея Красильникова, передаёт « Росбалт ».

Ранее News.ru писал, что Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Об этом рассказал источник в её окружении.