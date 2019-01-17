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Поклонская назвала Крым регионом особого интереса СБУ

vk.com/poklonskaya_nv

общество [ версия для печати ]

Крым стал регионом повышенного интереса со стороны Службы безопасности Украины (СБУ), поскольку республика занимает важное для России геополитическое положение. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

«Крым вызывает повышенный интерес со стороны СБУ в силу своего особенного статуса. Этот регион России занимает исключительно важное геополитическое положение. Кроме того, для защиты южных рубежей страны используется современное вооружение», — цитирует Поклонскую РИА Новости.

Парламентарий добавила, что основной задачей украинских спецслужб в настоящее время является нанесение максимального урона Крыму по принципу «цель вполне оправдывает любые средства».

Как писал News.ru, ранее сотрудники ФСБ по Воронежской области задержали агента СБУ Леонида Каплуна, который был послан в Россию для сбора военных данных. Мужчина якобы был завербован при прохождении пограничного контроля в украинском пункте пропуска «Каланчак». Тогда же ему дали кличку Рыжий.


#украина #поклонская #крым #сбу
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