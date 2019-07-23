https://static.news.ru/photo/9706ecd2-ad73-11e9-8f04-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Уехавшие из села Чемодановка в Пензенской области цыгане начинают возвращаться в свои дома.

По словам главы администрации Бессоновского района Вячеслава Демичева, около 180 из 600 покинувших село цыган планируют вернуться на следующей неделе. Они уехали после массовой драки 13 июня, произошедшей из-за того, что несколько представителей цыганской диаспоры приставали к местным девушкам. В драке участвовали около 200 человек. В результате пятеро серьёзно пострадали, один мужчина скончался в больнице.

Демичев отметил, что сейчас в селе спокойная обстановка, агрессии к цыганам нет. Шестеро полицейских постоянно дежурят, передаёт «Коммерсант» .

Цыгане спокойно ходят в магазины. Скот, который они оставили и который все это время содержали два местных фермера, они постепенно забирают к себе, — рассказал он.

Ранее News.ru писал о том, что село Чемодановка в Пензенской области получит около 100 млн рублей на создание комфортной среды. Деньги будут поэтапно выделяться в рамках федеральных и региональных программ до 2025 года.