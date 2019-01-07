Похороны семьи из Магнитогорска проходят в Таджикистане

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Похороны семьи, погибшей при обрушении части жилого дома в Магнитогорске, начались в Хатлонской области Таджикистана. На родину были доставлены тела женщины и трёх её несовершеннолетних детей.

Глава семьи, спасённый из-под завалов, находится в настоящее время в реанимации челябинской больницы. Об этом рассказал генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров, сообщает ТАСС.

«Церемония проходит в открытом режиме в Кушониене, в Хатлонской области Республики Таджикистан. Прощание началось в 10:00 (08:00 мск)», — уточнил Сафаров.

Ранее News.ru сообщал, что миллионы рублей поступили на благотворительный счёт, который был открыт после взрыва бытового газа в Магнитогорске. Представитель администрации города уточнила, что в настоящее время на счёте находится около 22 млн рублей.