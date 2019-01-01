Поиск пострадавших в Магнитогорске продолжат ночью

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Работы по поиску пострадавших при взрыве газа и обрушении подъезда в Магнитогорске продолжат ночью.

«Работы по разбору завалов и поиску пострадавших не прекращались. Разбор завалов будет продолжен в ночное время. Как и вчера, будут выставлены световые и тепловые пушки», — сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее News. ru писал, что разбор завалов на месте взрыва газа ведётся с верхних этажей из-за высокого риска последующих обрушений. Мэр города Сергей Бердников добавил, что каждые полчаса в зоне ЧП проводятся минуты тишины для поиска людей под завалами.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этажи. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, шестеро (с учётом найденного младенца) находятся в больнице. Судьба 35 человек до сих пор неизвестна.