https://static.news.ru/photo/e8cf0f3a-b76f-11e9-a6da-fa163e074e61_660.jpg Вилли Токарев Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве.

Народный артист России, близкий друг Токарева Николай Тамразов добавил, что о времени и месте гражданской панихиды будет известно позднее, передаёт АГН « Москва ».

Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Как писал News.ru, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Токареву. Исполнитель вспомнил свои посиделки у подъезда с кассетным магнитофоном и песнями знаменитого шансонье.