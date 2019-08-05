Певца Вилли Токарева похоронят 7 августа в Москве.
Народный артист России, близкий друг Токарева Николай Тамразов добавил, что о времени и месте гражданской панихиды будет известно позднее, передаёт АГН «
Вилли Токарев ушёл из жизни в возрасте 84 лет. По некоторым данным, он скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Как писал News.ru, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение Токареву. Исполнитель вспомнил свои посиделки у подъезда с кассетным магнитофоном и песнями знаменитого шансонье.