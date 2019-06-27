Похороны солиста группы «Високосный год» Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме. Так пожелали его родственники.
Похороны будут проходить в закрытом от общественности и прессы режиме, на них будет присутствовать только близкий круг, — передаёт слова бывшего гитариста группы Дмитрия Гугучкина
АГН «Москва».
Он также подчеркнул, что не может назвать город и дату похорон.
Как ранее писал News.ru, в Москве умер основатель и бессменный лидер рок-группы «Високосный год» Илья Калинников. О смерти 46-летнего музыканта сообщил директор коллектива Алексей Кан.