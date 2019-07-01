Пасмурная ветреная погода с дождями ожидается в Москве и Московской области. Похолодание вернётся в регион в середине недели.
По данным синоптиков, относительное тепло — до 24 градусов — сохранится 2 июля. Уже 3 июля ожидается понижение температуры до 20 градусов.
Вплоть до 5 июля ожидается сильный ветер с порывами до 12–17 м/с. К 6 июля может немного потеплеть, передаёт «
Ранее News.ru писал, что тёплая погода придёт в столицу во второй половине июля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в первую декаду месяца температура останется достаточно низкой.