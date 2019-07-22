https://static.news.ru/photo/0e17d202-ac8c-11e9-ab7c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Похититель картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков возместил стоимость её реставрации. Об этом на судебном заседании в Замоскворецком суде заявила адвокат обвиняемого Светлана Горбунова.

Чуприков полностью возместил затраты на реставрационные работы в размере 13 тысяч рублей, — сказала она.

Адвокат добавила, что других исковых требований к её подзащитному не выдвигалось.

Также в ходе судебного заседания стало известно, что ценностная стоимость похищенной картины — почти 20 млн рублей. Об этом рассказала представитель Третьяковской галереи Юлия Иващук.

Чуприкову вменяют пункт «в» ч.2 статьи 164 УК — «Хищение предметов, имеющих особую ценность, повлёкшее их порчу». Как пояснила Горбунова, вину он признаёт частично, так как действительно похитил картину, но обращался с ней бережно и ущерба не наносил.

Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января. Подозреваемый вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал.

На следующий день МВД заявило о задержании подозреваемого. Полотно обнаружили позднее в Одинцовском районе Московской области, а 1 февраля «Ай-Петри. Крым» уже вернули на выставку.

Ранее News.ru писал о том, что расследование дела о краже картины Куинджи завершено.