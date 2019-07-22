https://static.news.ru/photo/1e94cf50-ac72-11e9-b70a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Денис Чуприков/News.ru

Обвиняемый в похищении картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков из Третьяковской галереи частично признал вину в суде. Сегодня в Замоскворецком суде началось рассмотрение дела по существу, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Чуприкову вменяют пункт «в» ч.2 статьи 164 УК — «Хищение предметов, имеющих особую ценность, повлёкшее их порчу». Как пояснила адвокат обвиняемого Светлана Горбунова, вину он признаёт частично, так как действительно похитил картину, но обращался с ней бережно и ущерба не наносил.

Резонансная кража в Третьяковской галерее произошла 27 января. Подозреваемый вынес картину с выставки, при этом ему никто не помешал.

На следующий день МВД заявило о задержании подозреваемого. Полотно обнаружили позднее в Одинцовском районе Московской области, а 1 февраля «Ай-Петри. Крым» уже вернули на выставку.

Ранее News.ru писал о том, что расследование дела о краже картины Куинджи завершено.