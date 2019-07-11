Отмена авиасообщения с Грузией с 8 июля не привела к очередям на пункте пропуска на российско-грузинской границе, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии.
Пункт пропуска функционирует в штатном режиме, — сообщили в ведомстве.
Время ожидания транспорта не превышает 15 минут, передаёт
C 20 июня в Тбилиси проходят антироссийские акции протеста, вызванные участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). 21 июня российский президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.
Как ранее писал News.ru, глава Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не реагировать на провокацию радикальных сил. Именно им официальный Тбилиси приписывает протесты последних дней, а также оскорбление президента РФ в эфире телеканала «Рустави 2».