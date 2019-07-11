https://static.news.ru/photo/9e7d5dda-a3d1-11e9-9cd1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Леван Авлабрели/РИА Новости

Отмена авиасообщения с Грузией с 8 июля не привела к очередям на пункте пропуска на российско-грузинской границе, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Северной Осетии.

Пункт пропуска функционирует в штатном режиме, — сообщили в ведомстве.

Время ожидания транспорта не превышает 15 минут, передаёт РИА Новости .

C 20 июня в Тбилиси проходят антироссийские акции протеста, вызванные участием российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). 21 июня российский президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, документ вступил в силу 8 июля.

Как ранее писал News.ru, глава Грузии Саломе Зурабишвили призвала российские власти не реагировать на провокацию радикальных сил. Именно им официальный Тбилиси приписывает протесты последних дней, а также оскорбление президента РФ в эфире телеканала «Рустави 2».